Harga live Galaxe hari ini adalah 0.00008576 USD. Kapitalisasi pasar GALAXE adalah 85,759 USD. Lacak informasi harga aktual GALAXE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang GALAXE

Info Harga GALAXE

Penjelasan GALAXE

Situs Web Resmi GALAXE

Tokenomi GALAXE

Prakiraan Harga GALAXE

Logo Galaxe

Harga Galaxe (GALAXE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GALAXE ke USD:

--
----
-41.50%1D
USD
Grafik Harga Live Galaxe (GALAXE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:37:48 (UTC+8)

Harga Galaxe Hari Ini

Harga live Galaxe (GALAXE) hari ini adalah $ 0.00008576, dengan perubahan 44.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GALAXE ke USD saat ini adalah $ 0.00008576 per GALAXE.

Galaxe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 85,759, dengan suplai yang beredar 1000.00M GALAXE. Selama 24 jam terakhir, GALAXE diperdagangkan antara $ 0.00007533 (low) dan $ 0.00015495 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0001748, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007533.

Dalam kinerja jangka pendek, GALAXE bergerak +3.03% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Galaxe (GALAXE)

$ 85.76K
$ 85.76K

--
--

$ 85.76K
$ 85.76K

1000.00M
1000.00M

999,998,404.765269
999,998,404.765269

Kapitalisasi Pasar Galaxe saat ini adalah $ 85.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GALAXE adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999998404.765269. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.76K.

Riwayat Harga Galaxe USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00007533
$ 0.00007533
Low 24 Jam
$ 0.00015495
$ 0.00015495
High 24 Jam

$ 0.00007533
$ 0.00007533

$ 0.00015495
$ 0.00015495

$ 0.0001748
$ 0.0001748

$ 0.00007533
$ 0.00007533

+3.03%

-44.52%

--

--

Riwayat Harga Galaxe (GALAXE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Galaxe ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Galaxe ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Galaxe ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Galaxe ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-44.52%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Galaxe

Prediksi Harga Galaxe (GALAXE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GALAXE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Galaxe (GALAXE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Galaxe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Galaxe (GALAXE)

Situs Web Resmi

Tentang Galaxe

Berapa harga saat ini dari Galaxe?

Galaxe (GALAXE) diperdagangkan pada Rp1.448797930318080000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -44.52% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Galaxe dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Trading Bots, GALAXE sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif GALAXE diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, GALAXE mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Galaxe?

Terdapat 999998404.765269 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat GALAXE?

Galaxe saat ini menempati peringkat pasar #7408 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1448781036.6854970000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Galaxe dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -44.52% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Galaxe dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Trading Bots, GALAXE menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Galaxe

Perkembangan Industri Penting Galaxe (GALAXE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.