Harga Gas DAO Hari Ini

Harga live Gas DAO (GAS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAS ke USD saat ini adalah -- per GAS.

Gas DAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,107, dengan suplai yang beredar 286.51B GAS. Selama 24 jam terakhir, GAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0005498, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GAS bergerak +1.70% dalam satu jam terakhir dan -24.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gas DAO (GAS)

