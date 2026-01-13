Harga Gauntlet WETH PRIME V2 Hari Ini

Harga live Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) hari ini adalah $ 3,124.56, dengan perubahan 1.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GTWETHP ke USD saat ini adalah $ 3,124.56 per GTWETHP.

Gauntlet WETH PRIME V2 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 90,430, dengan suplai yang beredar 28.94 GTWETHP. Selama 24 jam terakhir, GTWETHP diperdagangkan antara $ 3,086.15 (low) dan $ 3,176.29 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3,317.29, sementara all-time low aset ini adalah $ 2,907.72.

Dalam kinerja jangka pendek, GTWETHP bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan -3.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP)

Kapitalisasi Pasar $ 90.43K$ 90.43K $ 90.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 90.43K$ 90.43K $ 90.43K Suplai Peredaran 28.94 28.94 28.94 Total Suplai 28.94178172610407 28.94178172610407 28.94178172610407

