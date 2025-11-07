BursaDEX+
Harga live GIGADOT hari ini adalah 2.81 USD. Lacak informasi harga aktual GDOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GDOT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GDOT

Info Harga GDOT

Penjelasan GDOT

Situs Web Resmi GDOT

Tokenomi GDOT

Prakiraan Harga GDOT

Harga GIGADOT (GDOT)

Harga Live 1 GDOT ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live GIGADOT (GDOT)
Informasi Harga GIGADOT (GDOT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
Harga aktual GIGADOT (GDOT) adalah $2.81. Selama 24 jam terakhir, GDOT diperdagangkan antara low $ 2.55 dan high $ 2.84, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGDOT adalah $ 4.82, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.25.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GDOT telah berubah sebesar -1.26% selama 1 jam terakhir, +7.91% selama 24 jam, dan -2.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GIGADOT (GDOT)

Kapitalisasi Pasar GIGADOT saat ini adalah $ 33.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GDOT adalah 11.95M, dan total suplainya sebesar 11950803.0953173. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.60M.

Riwayat Harga GIGADOT (GDOT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GIGADOT ke USD adalah $ +0.205894.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GIGADOT ke USD adalah $ -0.8855588550.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GIGADOT ke USD adalah $ -0.8525497850.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GIGADOT ke USD adalah $ -1.263373305774015.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.205894+7.91%
30 Days$ -0.8855588550-31.51%
60 Hari$ -0.8525497850-30.33%
90 Hari$ -1.263373305774015-31.01%

Apa yang dimaksud dengan GIGADOT (GDOT)

GIGADOT is a capital-efficient token that gives holders exposure to DOT while earning yields from multiple sources simultaneously. It solves a common dilemma for DOT holders who previously had to choose between staking rewards, lending yields, or DeFi participation.GIGADOT is a composite product that combines yield from up to four sources:

GIGADOT is a composite product that combines yield from up to four sources:

vDOT (liquid-staked DOT by Bifrost that earns staking rewards) aDOT (DOT supplied to Hydration's lending markets that earns lending interest) Trading fees from the vDOT-aDOT pool Additional DeFi incentives (when available) The result is a single token that earns yields from all four sources, creating a more efficient way to hold DOT.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GIGADOT (GDOT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga GIGADOT (USD)

Berapa nilai GIGADOT (GDOT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GIGADOT (GDOT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GIGADOT.

Cek prediksi harga GIGADOT sekarang!

GDOT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi GIGADOT (GDOT)

Memahami tokenomi GIGADOT (GDOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GDOT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang GIGADOT (GDOT)

Berapa nilai GIGADOT (GDOT) hari ini?
Harga live GDOT dalam USD adalah 2.81 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GDOT ke USD saat ini?
Harga GDOT ke USD saat ini adalah $ 2.81. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GIGADOT?
Kapitalisasi pasar GDOT adalah $ 33.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GDOT?
Suplai beredar GDOT adalah 11.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GDOT?
GDOT mencapai harga ATH sebesar 4.82 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GDOT?
GDOT mencapai harga ATL 1.25 USD.
Berapa volume perdagangan GDOT?
Volume perdagangan 24 jam live GDOT adalah -- USD.
Akankah harga GDOT naik lebih tinggi tahun ini?
GDOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GDOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting GIGADOT (GDOT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

