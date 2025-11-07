Harga Gimo Staked 0G Hari Ini

Harga live Gimo Staked 0G (ST0G) hari ini adalah $ 1.16, dengan perubahan 4.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ST0G ke USD saat ini adalah $ 1.16 per ST0G.

Gimo Staked 0G saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 116,656, dengan suplai yang beredar 100.70K ST0G. Selama 24 jam terakhir, ST0G diperdagangkan antara $ 1.14 (low) dan $ 1.21 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.34, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.049.

Dalam kinerja jangka pendek, ST0G bergerak +1.30% dalam satu jam terakhir dan -9.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gimo Staked 0G (ST0G)

Kapitalisasi Pasar $ 116.66K$ 116.66K $ 116.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 116.66K$ 116.66K $ 116.66K Suplai Peredaran 100.70K 100.70K 100.70K Total Suplai 100,695.1059815979 100,695.1059815979 100,695.1059815979

Kapitalisasi Pasar Gimo Staked 0G saat ini adalah $ 116.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ST0G adalah 100.70K, dan total suplainya sebesar 100695.1059815979. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 116.66K.