Harga gooncoin Hari Ini

Harga live gooncoin (GOONCOIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOONCOIN ke USD saat ini adalah -- per GOONCOIN.

gooncoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,017.86, dengan suplai yang beredar 996.64M GOONCOIN. Selama 24 jam terakhir, GOONCOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0017408, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOONCOIN bergerak +1.09% dalam satu jam terakhir dan -16.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar gooncoin (GOONCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Suplai Peredaran 996.64M 996.64M 996.64M Total Suplai 996,635,539.354288 996,635,539.354288 996,635,539.354288

Kapitalisasi Pasar gooncoin saat ini adalah $ 13.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOONCOIN adalah 996.64M, dan total suplainya sebesar 996635539.354288. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.02K.