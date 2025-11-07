BursaDEX+
Harga live GraphLinq Wrapped ETH hari ini adalah 3,301.51 USD. Lacak informasi harga aktual WETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WETH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WETH

Info Harga WETH

Penjelasan WETH

Whitepaper WETH

Situs Web Resmi WETH

Tokenomi WETH

Prakiraan Harga WETH

Logo GraphLinq Wrapped ETH

Harga GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WETH ke USD:

$3,301.51
-2.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live GraphLinq Wrapped ETH (WETH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:58:22 (UTC+8)

Informasi Harga GraphLinq Wrapped ETH (WETH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3,261.64
Low 24 Jam
$ 3,418.86
High 24 Jam

$ 3,261.64
$ 3,418.86
$ 4,951.08
$ 1,427.47
--

-2.16%

-10.58%

-10.58%

Harga aktual GraphLinq Wrapped ETH (WETH) adalah $3,301.51. Selama 24 jam terakhir, WETH diperdagangkan antara low $ 3,261.64 dan high $ 3,418.86, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWETH adalah $ 4,951.08, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1,427.47.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WETH telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -2.16% selama 24 jam, dan -10.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

$ 204.02K
--
$ 204.02K
61.79
61.79474742800303
Kapitalisasi Pasar GraphLinq Wrapped ETH saat ini adalah $ 204.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WETH adalah 61.79, dan total suplainya sebesar 61.79474742800303. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 204.02K.

Riwayat Harga GraphLinq Wrapped ETH (WETH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GraphLinq Wrapped ETH ke USD adalah $ -72.942924725372.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GraphLinq Wrapped ETH ke USD adalah $ -826.0665251370.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GraphLinq Wrapped ETH ke USD adalah $ -744.2174701230.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GraphLinq Wrapped ETH ke USD adalah $ -817.014172114851.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -72.942924725372-2.16%
30 Days$ -826.0665251370-25.02%
60 Hari$ -744.2174701230-22.54%
90 Hari$ -817.014172114851-19.83%

Apa yang dimaksud dengan GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low.

The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding.

What features await you in GraphLinq Hub?

• Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain.

• Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens.

• Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga GraphLinq Wrapped ETH (USD)

Berapa nilai GraphLinq Wrapped ETH (WETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GraphLinq Wrapped ETH (WETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GraphLinq Wrapped ETH.

Cek prediksi harga GraphLinq Wrapped ETH sekarang!

WETH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

Memahami tokenomi GraphLinq Wrapped ETH (WETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WETH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

Berapa nilai GraphLinq Wrapped ETH (WETH) hari ini?
Harga live WETH dalam USD adalah 3,301.51 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WETH ke USD saat ini?
Harga WETH ke USD saat ini adalah $ 3,301.51. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GraphLinq Wrapped ETH?
Kapitalisasi pasar WETH adalah $ 204.02K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WETH?
Suplai beredar WETH adalah 61.79 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WETH?
WETH mencapai harga ATH sebesar 4,951.08 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WETH?
WETH mencapai harga ATL 1,427.47 USD.
Berapa volume perdagangan WETH?
Volume perdagangan 24 jam live WETH adalah -- USD.
Akankah harga WETH naik lebih tinggi tahun ini?
WETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:58:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GraphLinq Wrapped ETH (WETH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$99,697.57

$3,224.06

$1.0928

$152.04

$1.0005

$99,697.57

$3,224.06

$152.04

$2.1700

$0.16150

