Harga Guardian Dog Hari Ini

Harga live Guardian Dog (GDOG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GDOG ke USD saat ini adalah -- per GDOG.

Guardian Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,570.19, dengan suplai yang beredar 995.55M GDOG. Selama 24 jam terakhir, GDOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GDOG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Guardian Dog (GDOG)

Kapitalisasi Pasar $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K Suplai Peredaran 995.55M 995.55M 995.55M Total Suplai 995,547,507.874212 995,547,507.874212 995,547,507.874212

