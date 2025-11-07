Apa yang dimaksud dengan Guardians Of The Spark (GOTS)

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies. Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Guardians Of The Spark (GOTS) Situs Web Resmi

Prediksi Harga Guardians Of The Spark (USD)

Berapa nilai Guardians Of The Spark (GOTS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Guardians Of The Spark (GOTS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Guardians Of The Spark.

Cek prediksi harga Guardians Of The Spark sekarang!

GOTS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Guardians Of The Spark (GOTS)

Memahami tokenomi Guardians Of The Spark (GOTS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOTS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Guardians Of The Spark (GOTS) Berapa nilai Guardians Of The Spark (GOTS) hari ini? Harga live GOTS dalam USD adalah 0.00931357 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GOTS ke USD saat ini? $ 0.00931357 . Cobalah Harga GOTS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Guardians Of The Spark? Kapitalisasi pasar GOTS adalah $ 614.70K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GOTS? Suplai beredar GOTS adalah 66.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GOTS? GOTS mencapai harga ATH sebesar 0.52214 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GOTS? GOTS mencapai harga ATL 0.00931557 USD . Berapa volume perdagangan GOTS? Volume perdagangan 24 jam live GOTS adalah -- USD . Akankah harga GOTS naik lebih tinggi tahun ini? GOTS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOTS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Guardians Of The Spark (GOTS)