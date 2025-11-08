Harga GUD TEK Hari Ini

Harga live GUD TEK (GUDTEK) hari ini adalah $ 0.00000529, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUDTEK ke USD saat ini adalah $ 0.00000529 per GUDTEK.

GUD TEK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,289.28, dengan suplai yang beredar 1.00B GUDTEK. Selama 24 jam terakhir, GUDTEK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00044357, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000499.

Dalam kinerja jangka pendek, GUDTEK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GUD TEK (GUDTEK)

Kapitalisasi Pasar $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GUD TEK saat ini adalah $ 5.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GUDTEK adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.29K.