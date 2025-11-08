Harga Guufy Hari Ini

Harga live Guufy (GUUFY) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUUFY ke USD saat ini adalah -- per GUUFY.

Guufy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,009, dengan suplai yang beredar 7.30B GUUFY. Selama 24 jam terakhir, GUUFY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GUUFY bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -12.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Guufy (GUUFY)

Kapitalisasi Pasar $ 20.01K$ 20.01K $ 20.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.01K$ 20.01K $ 20.01K Suplai Peredaran 7.30B 7.30B 7.30B Total Suplai 7,297,376,153.449025 7,297,376,153.449025 7,297,376,153.449025

Kapitalisasi Pasar Guufy saat ini adalah $ 20.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GUUFY adalah 7.30B, dan total suplainya sebesar 7297376153.449025. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.01K.