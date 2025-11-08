Harga Hexly Hari Ini

Harga live Hexly ($HEX) hari ini adalah $ 0.0001061, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $HEX ke USD saat ini adalah $ 0.0001061 per $HEX.

Hexly saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,610.21, dengan suplai yang beredar 100.00M $HEX. Selama 24 jam terakhir, $HEX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00383109, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000884.

Dalam kinerja jangka pendek, $HEX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hexly ($HEX)

Kapitalisasi Pasar $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

