Harga Hexly ($HEX)
Harga live Hexly ($HEX) hari ini adalah $ 0.0001061, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $HEX ke USD saat ini adalah $ 0.0001061 per $HEX.
Hexly saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,610.21, dengan suplai yang beredar 100.00M $HEX. Selama 24 jam terakhir, $HEX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00383109, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000884.
Dalam kinerja jangka pendek, $HEX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Hexly saat ini adalah $ 10.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $HEX adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.61K.
--
--
0.00%
0.00%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Hexly ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hexly ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hexly ke USD adalah $ +0.0000084210.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hexly ke USD adalah $ -0.0006422040188160841.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Hari
|$ +0.0000084210
|+7.94%
|90 Hari
|$ -0.0006422040188160841
|-85.82%
Pada tahun 2040, harga Hexly berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam.
The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance.
Hexly’s utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth.
Hexly is more than a security tool—it’s a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.
