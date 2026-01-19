Berapa nilai Huobi BTC saat ini?

Huobi BTC saat ini diperdagangkan seharga Rp21591357.92471550000, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan HBTC hari ini, naik atau turun?

HBTC telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Tokenized BTC,Ethereum Ecosystem,Huobi ECO Chain Ecosystem.

Seberapa populer Huobi BTC hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual HBTC.

Apa yang membuat Huobi BTC berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Tokenized BTC,Ethereum Ecosystem,Huobi ECO Chain Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, HBTC menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah HBTC yang beredar di pasar?

Terdapat 969.4870047420005 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Huobi BTC sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp2807912585.478250000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp15718800.62522850000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.