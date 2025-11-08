Harga Ideaology Hari Ini

Harga live Ideaology (IDEA) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IDEA ke USD saat ini adalah -- per IDEA.

Ideaology saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,992.5, dengan suplai yang beredar 500.00M IDEA. Selama 24 jam terakhir, IDEA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.963831, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, IDEA bergerak +1.05% dalam satu jam terakhir dan +17.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ideaology (IDEA)

Kapitalisasi Pasar $ 16.99K$ 16.99K $ 16.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.99K$ 16.99K $ 16.99K Suplai Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ideaology saat ini adalah $ 16.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IDEA adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.99K.