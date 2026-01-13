Harga Imaginary Ones Hari Ini

Harga live Imaginary Ones (BUBBLE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 4.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUBBLE ke USD saat ini adalah $ 0 per BUBBLE.

Imaginary Ones saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 213,630, dengan suplai yang beredar 1.39B BUBBLE. Selama 24 jam terakhir, BUBBLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0164419, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BUBBLE bergerak +0.24% dalam satu jam terakhir dan -7.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Imaginary Ones (BUBBLE)

Kapitalisasi Pasar $ 213.63K$ 213.63K $ 213.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Suplai Peredaran 1.39B 1.39B 1.39B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Imaginary Ones saat ini adalah $ 213.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUBBLE adalah 1.39B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.53M.