Harga Infinite Truths Hari Ini

Harga live Infinite Truths (TRUTHS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRUTHS ke USD saat ini adalah -- per TRUTHS.

Infinite Truths saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,510.04, dengan suplai yang beredar 999.54M TRUTHS. Selama 24 jam terakhir, TRUTHS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TRUTHS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Infinite Truths (TRUTHS)

Kapitalisasi Pasar $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K Suplai Peredaran 999.54M 999.54M 999.54M Total Suplai 999,544,950.573874 999,544,950.573874 999,544,950.573874

Kapitalisasi Pasar Infinite Truths saat ini adalah $ 5.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRUTHS adalah 999.54M, dan total suplainya sebesar 999544950.573874. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.51K.