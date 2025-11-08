Harga Inspira Hari Ini

Harga live Inspira (INSPI) hari ini adalah $ 0.00002478, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INSPI ke USD saat ini adalah $ 0.00002478 per INSPI.

Inspira saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,322.24, dengan suplai yang beredar 456.90M INSPI. Selama 24 jam terakhir, INSPI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00096958, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002455.

Dalam kinerja jangka pendek, INSPI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Inspira (INSPI)

Kapitalisasi Pasar $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.78K$ 24.78K $ 24.78K Suplai Peredaran 456.90M 456.90M 456.90M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Inspira saat ini adalah $ 11.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar INSPI adalah 456.90M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.78K.