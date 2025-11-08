Harga janitooor Hari Ini

Harga live janitooor ($JANI) hari ini adalah $ 0.00000955, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $JANI ke USD saat ini adalah $ 0.00000955 per $JANI.

janitooor saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,546.03, dengan suplai yang beredar 1.00B $JANI. Selama 24 jam terakhir, $JANI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00241303, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000054.

Dalam kinerja jangka pendek, $JANI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar janitooor ($JANI)

Kapitalisasi Pasar $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar janitooor saat ini adalah $ 9.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $JANI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.55K.