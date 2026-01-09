Harga Kangarhold Hari Ini

Harga live Kangarhold (KANGA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KANGA ke USD saat ini adalah $ 0 per KANGA.

Kangarhold saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,766.14, dengan suplai yang beredar 999.99M KANGA. Selama 24 jam terakhir, KANGA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KANGA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +16.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kangarhold (KANGA)

Kapitalisasi Pasar $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.77K$ 5.77K $ 5.77K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,988,623.181455 999,988,623.181455 999,988,623.181455

