Harga Kintsu Staked Hype Hari Ini

Harga live Kintsu Staked Hype (SHYPE) hari ini adalah $ 38.84, dengan perubahan 2.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHYPE ke USD saat ini adalah $ 38.84 per SHYPE.

Kintsu Staked Hype saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 221,659, dengan suplai yang beredar 5.75K SHYPE. Selama 24 jam terakhir, SHYPE diperdagangkan antara $ 37.51 (low) dan $ 40.33 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 53.2, sementara all-time low aset ini adalah $ 29.91.

Dalam kinerja jangka pendek, SHYPE bergerak -0.23% dalam satu jam terakhir dan -11.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kapitalisasi Pasar $ 221.66K$ 221.66K $ 221.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 221.66K$ 221.66K $ 221.66K Suplai Peredaran 5.75K 5.75K 5.75K Total Suplai 5,752.346566283186 5,752.346566283186 5,752.346566283186

Kapitalisasi Pasar Kintsu Staked Hype saat ini adalah $ 221.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHYPE adalah 5.75K, dan total suplainya sebesar 5752.346566283186. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 221.66K.