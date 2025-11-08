Harga Kozue Hari Ini

Harga live Kozue (KOZUE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOZUE ke USD saat ini adalah -- per KOZUE.

Kozue saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,334.13, dengan suplai yang beredar 200.00M KOZUE. Selama 24 jam terakhir, KOZUE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00427184, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KOZUE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kozue (KOZUE)

Kapitalisasi Pasar $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K Suplai Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Total Suplai 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kozue saat ini adalah $ 9.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOZUE adalah 200.00M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.33K.