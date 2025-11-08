Harga Kura Hari Ini

Harga live Kura (KURA) hari ini adalah $ 0.0457503, dengan perubahan 9.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KURA ke USD saat ini adalah $ 0.0457503 per KURA.

Kura saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,179, dengan suplai yang beredar 987.51K KURA. Selama 24 jam terakhir, KURA diperdagangkan antara $ 0.04161025 (low) dan $ 0.04550513 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.47, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0377842.

Dalam kinerja jangka pendek, KURA bergerak +3.58% dalam satu jam terakhir dan -10.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kura (KURA)

Kapitalisasi Pasar $ 45.18K$ 45.18K $ 45.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 148.97K$ 148.97K $ 148.97K Suplai Peredaran 987.51K 987.51K 987.51K Total Suplai 3,256,047.181135187 3,256,047.181135187 3,256,047.181135187

