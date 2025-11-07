BursaDEX+
Harga live Laine Staked SOL hari ini adalah 201.14 USD. Lacak informasi harga aktual LAINESOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LAINESOL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LAINESOL

Info Harga LAINESOL

Penjelasan LAINESOL

Situs Web Resmi LAINESOL

Tokenomi LAINESOL

Prakiraan Harga LAINESOL

Harga Laine Staked SOL (LAINESOL)

Harga Live 1 LAINESOL ke USD:

$201.14
$201.14$201.14
-0.40%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Laine Staked SOL (LAINESOL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:24:53 (UTC+8)

Informasi Harga Laine Staked SOL (LAINESOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 200.8
$ 200.8$ 200.8
Low 24 Jam
$ 205.15
$ 205.15$ 205.15
High 24 Jam

$ 200.8
$ 200.8$ 200.8

$ 205.15
$ 205.15$ 205.15

$ 1,044.04
$ 1,044.04$ 1,044.04

$ 8.18
$ 8.18$ 8.18

--

-0.47%

-14.61%

-14.61%

Harga aktual Laine Staked SOL (LAINESOL) adalah $201.14. Selama 24 jam terakhir, LAINESOL diperdagangkan antara low $ 200.8 dan high $ 205.15, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLAINESOL adalah $ 1,044.04, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 8.18.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LAINESOL telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.47% selama 24 jam, dan -14.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Laine Staked SOL (LAINESOL)

$ 26.22M
$ 26.22M$ 26.22M

--
----

$ 26.22M
$ 26.22M$ 26.22M

130.36K
130.36K 130.36K

130,355.58
130,355.58 130,355.58

Kapitalisasi Pasar Laine Staked SOL saat ini adalah $ 26.22M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LAINESOL adalah 130.36K, dan total suplainya sebesar 130355.58. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.22M.

Riwayat Harga Laine Staked SOL (LAINESOL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Laine Staked SOL ke USD adalah $ -0.9698259508265.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Laine Staked SOL ke USD adalah $ -56.0131654900.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Laine Staked SOL ke USD adalah $ -35.3297783780.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Laine Staked SOL ke USD adalah $ -26.2181429972821.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.9698259508265-0.47%
30 Days$ -56.0131654900-27.84%
60 Hari$ -35.3297783780-17.56%
90 Hari$ -26.2181429972821-11.53%

Apa yang dimaksud dengan Laine Staked SOL (LAINESOL)

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards.

The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Laine Staked SOL (LAINESOL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Laine Staked SOL (USD)

Berapa nilai Laine Staked SOL (LAINESOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Laine Staked SOL (LAINESOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Laine Staked SOL.

Cek prediksi harga Laine Staked SOL sekarang!

LAINESOL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Laine Staked SOL (LAINESOL)

Memahami tokenomi Laine Staked SOL (LAINESOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LAINESOL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Laine Staked SOL (LAINESOL)

Berapa nilai Laine Staked SOL (LAINESOL) hari ini?
Harga live LAINESOL dalam USD adalah 201.14 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LAINESOL ke USD saat ini?
Harga LAINESOL ke USD saat ini adalah $ 201.14. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Laine Staked SOL?
Kapitalisasi pasar LAINESOL adalah $ 26.22M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LAINESOL?
Suplai beredar LAINESOL adalah 130.36K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LAINESOL?
LAINESOL mencapai harga ATH sebesar 1,044.04 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LAINESOL?
LAINESOL mencapai harga ATL 8.18 USD.
Berapa volume perdagangan LAINESOL?
Volume perdagangan 24 jam live LAINESOL adalah -- USD.
Akankah harga LAINESOL naik lebih tinggi tahun ini?
LAINESOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LAINESOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Laine Staked SOL (LAINESOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

