Harga Large Language Model Hari Ini

Harga live Large Language Model (LLM) hari ini adalah $ 0.00030043, dengan perubahan 3.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LLM ke USD saat ini adalah $ 0.00030043 per LLM.

Large Language Model saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 300,184, dengan suplai yang beredar 999.88M LLM. Selama 24 jam terakhir, LLM diperdagangkan antara $ 0.00029842 (low) dan $ 0.0003129 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.143695, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00027598.

Dalam kinerja jangka pendek, LLM bergerak +0.24% dalam satu jam terakhir dan -3.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Large Language Model (LLM)

Kapitalisasi Pasar $ 300.18K$ 300.18K $ 300.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 300.18K$ 300.18K $ 300.18K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,877,561.892926 999,877,561.892926 999,877,561.892926

Kapitalisasi Pasar Large Language Model saat ini adalah $ 300.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LLM adalah 999.88M, dan total suplainya sebesar 999877561.892926. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 300.18K.