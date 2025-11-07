BursaDEX+
Harga live Late Capitalism hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar L8CAP adalah 98,451 USD. Lacak informasi harga aktual L8CAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Late Capitalism hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar L8CAP adalah 98,451 USD. Lacak informasi harga aktual L8CAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang L8CAP

Info Harga L8CAP

Penjelasan L8CAP

Situs Web Resmi L8CAP

Tokenomi L8CAP

Prakiraan Harga L8CAP

Logo Late Capitalism

Harga Late Capitalism (L8CAP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 L8CAP ke USD:

--
----
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Late Capitalism (L8CAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:49:45 (UTC+8)

Harga Late Capitalism Hari Ini

Harga live Late Capitalism (L8CAP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi L8CAP ke USD saat ini adalah -- per L8CAP.

Late Capitalism saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 98,451, dengan suplai yang beredar 1.08B L8CAP. Selama 24 jam terakhir, L8CAP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00318447, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, L8CAP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Late Capitalism (L8CAP)

$ 98.45K
$ 98.45K$ 98.45K

--
----

$ 98.45K
$ 98.45K$ 98.45K

1.08B
1.08B 1.08B

1,075,380,854.218232
1,075,380,854.218232 1,075,380,854.218232

Kapitalisasi Pasar Late Capitalism saat ini adalah $ 98.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar L8CAP adalah 1.08B, dan total suplainya sebesar 1075380854.218232. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 98.45K.

Riwayat Harga Late Capitalism USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00318447
$ 0.00318447$ 0.00318447

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-20.25%

-20.25%

Riwayat Harga Late Capitalism (L8CAP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Late Capitalism ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Late Capitalism ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Late Capitalism ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Late Capitalism ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-37.51%
60 Hari$ 0-49.10%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Late Capitalism

Prediksi Harga Late Capitalism (L8CAP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target L8CAP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Late Capitalism (L8CAP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Late Capitalism berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Late Capitalism yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga L8CAP untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Late Capitalism.

Apa yang dimaksud dengan Late Capitalism (L8CAP)

investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD.

L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Late Capitalism (L8CAP)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Late Capitalism

Berapa nilai 1 Late Capitalism pada tahun 2030?
Jika Late Capitalism tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Late Capitalism tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:49:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Late Capitalism (L8CAP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.