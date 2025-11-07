BursaDEX+
Harga live Law Blocks hari ini adalah 0.129527 USD. Lacak informasi harga aktual LBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LBT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LBT

Info Harga LBT

Penjelasan LBT

Whitepaper LBT

Situs Web Resmi LBT

Tokenomi LBT

Prakiraan Harga LBT

Harga Law Blocks (LBT)

Harga Live 1 LBT ke USD:

$0.129562
$0.129562
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Law Blocks (LBT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:25:03 (UTC+8)

Informasi Harga Law Blocks (LBT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.129276
$ 0.129276
Low 24 Jam
$ 0.130006
$ 0.130006
High 24 Jam

$ 0.129276
$ 0.129276

$ 0.130006
$ 0.130006

$ 0.291525
$ 0.291525

$ 0.01953918
$ 0.01953918

+0.02%

-0.00%

-0.10%

-0.10%

Harga aktual Law Blocks (LBT) adalah $0.129527. Selama 24 jam terakhir, LBT diperdagangkan antara low $ 0.129276 dan high $ 0.130006, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLBT adalah $ 0.291525, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01953918.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LBT telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, -0.00% selama 24 jam, dan -0.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Law Blocks (LBT)

$ 31.74M
$ 31.74M

--
--

$ 129.56M
$ 129.56M

245.00M
245.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Law Blocks saat ini adalah $ 31.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LBT adalah 245.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 129.56M.

Riwayat Harga Law Blocks (LBT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Law Blocks ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Law Blocks ke USD adalah $ -0.0006794209.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Law Blocks ke USD adalah $ -0.0019653390.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Law Blocks ke USD adalah $ -0.004049050649968.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.00%
30 Days$ -0.0006794209-0.52%
60 Hari$ -0.0019653390-1.51%
90 Hari$ -0.004049050649968-3.03%

Apa yang dimaksud dengan Law Blocks (LBT)

What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem.

Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Law Blocks (LBT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Law Blocks (USD)

Berapa nilai Law Blocks (LBT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Law Blocks (LBT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Law Blocks.

Cek prediksi harga Law Blocks sekarang!

LBT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Law Blocks (LBT)

Memahami tokenomi Law Blocks (LBT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LBT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Law Blocks (LBT)

Berapa nilai Law Blocks (LBT) hari ini?
Harga live LBT dalam USD adalah 0.129527 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LBT ke USD saat ini?
Harga LBT ke USD saat ini adalah $ 0.129527. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Law Blocks?
Kapitalisasi pasar LBT adalah $ 31.74M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LBT?
Suplai beredar LBT adalah 245.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LBT?
LBT mencapai harga ATH sebesar 0.291525 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LBT?
LBT mencapai harga ATL 0.01953918 USD.
Berapa volume perdagangan LBT?
Volume perdagangan 24 jam live LBT adalah -- USD.
Akankah harga LBT naik lebih tinggi tahun ini?
LBT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LBT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:25:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Law Blocks (LBT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,832.94

$3,351.36

$1.1440

$157.83

$1.0004

$101,832.94

$3,351.36

$157.83

$2.2288

$969.37

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.799

$0.007711

$14.2001

$0.00002377

$0.0932

