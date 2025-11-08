Harga Lioness Hari Ini

Harga live Lioness (LIONESS) hari ini adalah $ 0.00000528, dengan perubahan 0.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIONESS ke USD saat ini adalah $ 0.00000528 per LIONESS.

Lioness saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,284.32, dengan suplai yang beredar 1.00B LIONESS. Selama 24 jam terakhir, LIONESS diperdagangkan antara $ 0.00000528 (low) dan $ 0.00000535 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00002118, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000311.

Dalam kinerja jangka pendek, LIONESS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lioness (LIONESS)

Kapitalisasi Pasar $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

