Harga LitLab Games (LITT)
Harga live LitLab Games (LITT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LITT ke USD saat ini adalah -- per LITT.
LitLab Games saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,984, dengan suplai yang beredar 826.39M LITT. Selama 24 jam terakhir, LITT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.058019, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, LITT bergerak +0.06% dalam satu jam terakhir dan -0.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar LitLab Games saat ini adalah $ 86.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LITT adalah 826.39M, dan total suplainya sebesar 2699258754.475. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 284.12K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga LitLab Games ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga LitLab Games ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga LitLab Games ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga LitLab Games ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.85%
|30 Days
|$ 0
|-11.87%
|60 Hari
|$ 0
|-12.02%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga LitLab Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
What is the project about?
LitLab Games is a AAA video game publisher focused in esports. The company is led by experts in the video game, esports and web3 industry with successes in previous startups. LitLab is the first Esports developer and publisher launching games backed by blockchain technology with a crypto-based economy.
What makes your project unique?
LitLab believes in the independent professional gamer. A player who will be able to monetize his dedication and skill without having to rely on streaming platforms or creating contents as the main way of income, which right now it only applies to a few of the elite influencers.
History of your project.
LitLab games was founded in early 2022 and started producing its first video game called CyberTitans. The alpha version was ready for September 2022 and Beta version on October 2022. The team went to DreamHack (one of the biggest Esport events in Europe) and since then new versions have been updated each 2 weeks, making CyberTitans one of the most played web3 games right now with a DAU over 650+.
What’s next for your project?
LitLab's roadmap is aiming now a profile 2.0 in order to integrate NFTs in-game and customizable assets. After that the mobile version will be available in Q4 of this coming year. Next milestone will be start creating a new video game, as the company aims to create 5 games in 5 years.
What can your token be used for?
The token will be the engine of the ecosystem in different ways; gamers will compete for LITT in different ways (quick games, tournaments, grand slams, Esports circuit…), to acquire NFTs in the future LitLab’s marketplace and unlock different characteristics, in order to have organization/guild licenses, farming pools or even purchasing tournament tickets.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
