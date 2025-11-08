Harga Mascot of the Unholy Year Hari Ini

Harga live Mascot of the Unholy Year (BUIO) hari ini adalah $ 0.00001011, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUIO ke USD saat ini adalah $ 0.00001011 per BUIO.

Mascot of the Unholy Year saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,091.59, dengan suplai yang beredar 998.30M BUIO. Selama 24 jam terakhir, BUIO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00147866, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000776.

Dalam kinerja jangka pendek, BUIO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Kapitalisasi Pasar $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Suplai Peredaran 998.30M 998.30M 998.30M Total Suplai 998,304,507.753092 998,304,507.753092 998,304,507.753092

