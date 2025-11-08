BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Mascot of the Unholy Year hari ini adalah 0.00001011 USD. Kapitalisasi pasar BUIO adalah 10,091.59 USD. Lacak informasi harga aktual BUIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Mascot of the Unholy Year hari ini adalah 0.00001011 USD. Kapitalisasi pasar BUIO adalah 10,091.59 USD. Lacak informasi harga aktual BUIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BUIO

Info Harga BUIO

Penjelasan BUIO

Situs Web Resmi BUIO

Tokenomi BUIO

Prakiraan Harga BUIO

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Mascot of the Unholy Year

Harga Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BUIO ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Mascot of the Unholy Year (BUIO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:50:47 (UTC+8)

Harga Mascot of the Unholy Year Hari Ini

Harga live Mascot of the Unholy Year (BUIO) hari ini adalah $ 0.00001011, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUIO ke USD saat ini adalah $ 0.00001011 per BUIO.

Mascot of the Unholy Year saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,091.59, dengan suplai yang beredar 998.30M BUIO. Selama 24 jam terakhir, BUIO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00147866, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000776.

Dalam kinerja jangka pendek, BUIO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mascot of the Unholy Year (BUIO)

$ 10.09K
$ 10.09K$ 10.09K

--
----

$ 10.09K
$ 10.09K$ 10.09K

998.30M
998.30M 998.30M

998,304,507.753092
998,304,507.753092 998,304,507.753092

Kapitalisasi Pasar Mascot of the Unholy Year saat ini adalah $ 10.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUIO adalah 998.30M, dan total suplainya sebesar 998304507.753092. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.09K.

Riwayat Harga Mascot of the Unholy Year USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147866
$ 0.00147866$ 0.00147866

$ 0.00000776
$ 0.00000776$ 0.00000776

--

--

-8.07%

-8.07%

Riwayat Harga Mascot of the Unholy Year (BUIO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Mascot of the Unholy Year ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Mascot of the Unholy Year ke USD adalah $ -0.0000021528.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Mascot of the Unholy Year ke USD adalah $ -0.0000020243.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Mascot of the Unholy Year ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0000021528-21.29%
60 Hari$ -0.0000020243-20.02%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Mascot of the Unholy Year

Prediksi Harga Mascot of the Unholy Year (BUIO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BUIO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Mascot of the Unholy Year (BUIO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Mascot of the Unholy Year berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Mascot of the Unholy Year yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga BUIO untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Mascot of the Unholy Year.

Apa yang dimaksud dengan Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Luce means light. Buio means dark.

$BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows.

Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit.

COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation.

BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mascot of the Unholy Year

Berapa nilai 1 Mascot of the Unholy Year pada tahun 2030?
Jika Mascot of the Unholy Year tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Mascot of the Unholy Year tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:50:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Mascot of the Unholy Year Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.41
$22.41$22.41

+124.10%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006438
$0.00006438$0.00006438

+1,187.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009548
$0.009548$0.009548

+138.70%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000013328
$0.000013328$0.000013328

+122.13%

Flux

Flux

FLUX

$0.18724
$0.18724$0.18724

+71.26%

Humanity

Humanity

H

$0.22177
$0.22177$0.22177

+55.93%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.