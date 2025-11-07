Harga maxBTC Hari Ini

Harga live maxBTC (MAXBTC) hari ini adalah $ 100,774, dengan perubahan 2.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAXBTC ke USD saat ini adalah $ 100,774 per MAXBTC.

maxBTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 201,531, dengan suplai yang beredar 2.00 MAXBTC. Selama 24 jam terakhir, MAXBTC diperdagangkan antara $ 99,869 (low) dan $ 103,081 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 172,696, sementara all-time low aset ini adalah $ 42,866.

Dalam kinerja jangka pendek, MAXBTC bergerak +0.20% dalam satu jam terakhir dan -8.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar maxBTC (MAXBTC)

Kapitalisasi Pasar $ 201.53K$ 201.53K $ 201.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 201.53K$ 201.53K $ 201.53K Suplai Peredaran 2.00 2.00 2.00 Total Suplai 2.0 2.0 2.0

Kapitalisasi Pasar maxBTC saat ini adalah $ 201.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAXBTC adalah 2.00, dan total suplainya sebesar 2.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 201.53K.