Harga Mead Hari Ini

Harga live Mead (MEAD) hari ini adalah $ 0.994943, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEAD ke USD saat ini adalah $ 0.994943 per MEAD.

Mead saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,818, dengan suplai yang beredar 50.07K MEAD. Selama 24 jam terakhir, MEAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.53, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.993687.

Dalam kinerja jangka pendek, MEAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mead (MEAD)

Kapitalisasi Pasar $ 49.82K$ 49.82K $ 49.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.82K$ 49.82K $ 49.82K Suplai Peredaran 50.07K 50.07K 50.07K Total Suplai 50,070.99971275834 50,070.99971275834 50,070.99971275834

Kapitalisasi Pasar Mead saat ini adalah $ 49.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEAD adalah 50.07K, dan total suplainya sebesar 50070.99971275834. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.82K.