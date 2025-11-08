Harga Metacourt Hari Ini

Harga live Metacourt (BLS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLS ke USD saat ini adalah -- per BLS.

Metacourt saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,760, dengan suplai yang beredar 254.63M BLS. Selama 24 jam terakhir, BLS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02130219, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BLS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Metacourt (BLS)

Kapitalisasi Pasar $ 46.76K$ 46.76K $ 46.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 157.01K$ 157.01K $ 157.01K Suplai Peredaran 254.63M 254.63M 254.63M Total Suplai 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

