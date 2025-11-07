BursaDEX+
Harga live Metal Dollar hari ini adalah 0.998226 USD. Lacak informasi harga aktual XMD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XMD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XMD

Info Harga XMD

Penjelasan XMD

Whitepaper XMD

Situs Web Resmi XMD

Tokenomi XMD

Prakiraan Harga XMD

Logo Metal Dollar

Harga Metal Dollar (XMD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 XMD ke USD:

$0.998407
-0.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Metal Dollar (XMD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:48:00 (UTC+8)

Informasi Harga Metal Dollar (XMD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.990087
Low 24 Jam
$ 1.01
High 24 Jam

$ 0.990087
$ 1.01
$ 1.086
$ 0.909529
+0.09%

-0.33%

-0.31%

-0.31%

Harga aktual Metal Dollar (XMD) adalah $0.998226. Selama 24 jam terakhir, XMD diperdagangkan antara low $ 0.990087 dan high $ 1.01, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXMD adalah $ 1.086, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.909529.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XMD telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, -0.33% selama 24 jam, dan -0.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Metal Dollar (XMD)

$ 835.23K
--
$ 835.23K
836.56K
836.56K 836.56K

836,560.774787
836,560.774787 836,560.774787

Kapitalisasi Pasar Metal Dollar saat ini adalah $ 835.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XMD adalah 836.56K, dan total suplainya sebesar 836560.774787. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 835.23K.

Riwayat Harga Metal Dollar (XMD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Metal Dollar ke USD adalah $ -0.0033343079560381.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Metal Dollar ke USD adalah $ -0.0006977599.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Metal Dollar ke USD adalah $ -0.0002718169.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Metal Dollar ke USD adalah $ -0.002698775679426.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0033343079560381-0.33%
30 Days$ -0.0006977599-0.06%
60 Hari$ -0.0002718169-0.02%
90 Hari$ -0.002698775679426-0.26%

Apa yang dimaksud dengan Metal Dollar (XMD)

What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability.

What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction.

History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain.

What’s next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps.

What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Metal Dollar (XMD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Metal Dollar (USD)

Berapa nilai Metal Dollar (XMD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Metal Dollar (XMD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Metal Dollar.

Cek prediksi harga Metal Dollar sekarang!

XMD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Metal Dollar (XMD)

Memahami tokenomi Metal Dollar (XMD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XMD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Metal Dollar (XMD)

Berapa nilai Metal Dollar (XMD) hari ini?
Harga live XMD dalam USD adalah 0.998226 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XMD ke USD saat ini?
Harga XMD ke USD saat ini adalah $ 0.998226. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Metal Dollar?
Kapitalisasi pasar XMD adalah $ 835.23K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XMD?
Suplai beredar XMD adalah 836.56K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XMD?
XMD mencapai harga ATH sebesar 1.086 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XMD?
XMD mencapai harga ATL 0.909529 USD.
Berapa volume perdagangan XMD?
Volume perdagangan 24 jam live XMD adalah -- USD.
Akankah harga XMD naik lebih tinggi tahun ini?
XMD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XMD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:48:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Metal Dollar (XMD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,831.67
$3,285.67
$1.1619
$154.99
$1.0003
$100,831.67
$3,285.67
$154.99
$2.1934
$952.15
