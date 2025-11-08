Harga MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault Hari Ini

Harga live MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) hari ini adalah $ 1.12, dengan perubahan 0.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USUALUSDC+ ke USD saat ini adalah $ 1.12 per USUALUSDC+.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 73,248, dengan suplai yang beredar 70.18K USUALUSDC+. Selama 24 jam terakhir, USUALUSDC+ diperdagangkan antara $ 1.12 (low) dan $ 1.12 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.51, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.990874.

Dalam kinerja jangka pendek, USUALUSDC+ bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

Kapitalisasi Pasar $ 73.25K$ 73.25K $ 73.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.25K$ 73.25K $ 73.25K Suplai Peredaran 70.18K 70.18K 70.18K Total Suplai 75,871,253.88303238 75,871,253.88303238 75,871,253.88303238

