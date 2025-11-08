Harga Milo Token Hari Ini

Harga live Milo Token (MILO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MILO ke USD saat ini adalah -- per MILO.

Milo Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,750.54, dengan suplai yang beredar 100.00B MILO. Selama 24 jam terakhir, MILO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MILO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Milo Token (MILO)

Kapitalisasi Pasar $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Milo Token saat ini adalah $ 10.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MILO adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.75K.