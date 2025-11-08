Harga Module Hari Ini

Harga live Module (MODULE) hari ini adalah $ 1.96, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MODULE ke USD saat ini adalah $ 1.96 per MODULE.

Module saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,649.54, dengan suplai yang beredar 10.00K MODULE. Selama 24 jam terakhir, MODULE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 223.25, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.87.

Dalam kinerja jangka pendek, MODULE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Module (MODULE)

Kapitalisasi Pasar $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Suplai Peredaran 10.00K 10.00K 10.00K Total Suplai 10,000.0 10,000.0 10,000.0

