Harga live Morpheus AI hari ini adalah 2.34 USD. Lacak informasi harga aktual MOR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MOR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MOR

Info Harga MOR

Penjelasan MOR

Whitepaper MOR

Situs Web Resmi MOR

Tokenomi MOR

Prakiraan Harga MOR

Harga Morpheus AI (MOR)

Harga Live 1 MOR ke USD:

$2.34
$2.34$2.34
-2.00%1D
USD
Grafik Harga Live Morpheus AI (MOR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:31:51 (UTC+8)

Informasi Harga Morpheus AI (MOR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.3
$ 2.3$ 2.3
Low 24 Jam
$ 2.4
$ 2.4$ 2.4
High 24 Jam

$ 2.3
$ 2.3$ 2.3

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

$ 138.99
$ 138.99$ 138.99

$ 2.2
$ 2.2$ 2.2

-0.39%

-2.16%

-15.46%

-15.46%

Harga aktual Morpheus AI (MOR) adalah $2.34. Selama 24 jam terakhir, MOR diperdagangkan antara low $ 2.3 dan high $ 2.4, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMOR adalah $ 138.99, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 2.2.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MOR telah berubah sebesar -0.39% selama 1 jam terakhir, -2.16% selama 24 jam, dan -15.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Morpheus AI (MOR)

$ 13.62M
$ 13.62M$ 13.62M

--
----

$ 19.13M
$ 19.13M$ 19.13M

5.82M
5.82M 5.82M

8,171,366.800492579
8,171,366.800492579 8,171,366.800492579

Kapitalisasi Pasar Morpheus AI saat ini adalah $ 13.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOR adalah 5.82M, dan total suplainya sebesar 8171366.800492579. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.13M.

Riwayat Harga Morpheus AI (MOR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Morpheus AI ke USD adalah $ -0.051811866300897.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Morpheus AI ke USD adalah $ -0.8639469540.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Morpheus AI ke USD adalah $ -1.2340076580.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Morpheus AI ke USD adalah $ -3.3004632453108325.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.051811866300897-2.16%
30 Days$ -0.8639469540-36.92%
60 Hari$ -1.2340076580-52.73%
90 Hari$ -3.3004632453108325-58.51%

Apa yang dimaksud dengan Morpheus AI (MOR)

Morpheus is designed to incentivize the first peer-to-peer network of personal general purpose AIs that can execute Smart Contracts on behalf of a user, known as Smart Agents. Providing users open-source Smart Agents to connect to their wallets, Dapps, & smart contracts promises to open the world of Web3 to everyone.

The user’s Web3 wallet for key management & to sign recommended transactions when interacting with the Smart Agent. A Large Language Model trained on Web3 data including Blockchains, Wallets, Dapps, DAOs, & Smart Contracts. The SmartContractRank algorithm to score & recommend the best Smart Contracts to the user. Longterm memory of user data & connected applications stored locally or via decentralized cloud to provide a broader context to Smart Agent actions.

Finally, the average user can talk with their Smart Agent in normal language and have it understand the question and take an action based on their intent/approval. This moment is similar to how Google's search engine opened the early internet up to the general public through their easy to use web interface in the late 1990s.

To make Smart Agents accessible to everyone and increase decentralization of their infrastructure, we propose the development of the Morpheus network. The Morpheus network will include a fairly launched token (the "MOR" token) for incentivizing all four of the key contributors to the network. Namely, the community of builders creating interfaces, coders contributing to the Morpheus software/agents, capital providers adding liquidity and those supplying computation, storage and bandwidth. It has been well shown by the history of Bitcoin and Ethereum that free & open competition for scarce digital tokens can provide scalable infrastructure for a public blockchain over long periods of time.

Sumber Daya Morpheus AI (MOR)

Prediksi Harga Morpheus AI (USD)

Berapa nilai Morpheus AI (MOR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Morpheus AI (MOR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Morpheus AI.

Cek prediksi harga Morpheus AI sekarang!

MOR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Morpheus AI (MOR)

Memahami tokenomi Morpheus AI (MOR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MOR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Morpheus AI (MOR)

Berapa nilai Morpheus AI (MOR) hari ini?
Harga live MOR dalam USD adalah 2.34 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MOR ke USD saat ini?
Harga MOR ke USD saat ini adalah $ 2.34. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Morpheus AI?
Kapitalisasi pasar MOR adalah $ 13.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MOR?
Suplai beredar MOR adalah 5.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MOR?
MOR mencapai harga ATH sebesar 138.99 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MOR?
MOR mencapai harga ATL 2.2 USD.
Berapa volume perdagangan MOR?
Volume perdagangan 24 jam live MOR adalah -- USD.
Akankah harga MOR naik lebih tinggi tahun ini?
MOR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MOR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

