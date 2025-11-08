Harga MoveZ Hari Ini

Harga live MoveZ (MOVEZ) hari ini adalah $ 0.00001896, dengan perubahan 2.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOVEZ ke USD saat ini adalah $ 0.00001896 per MOVEZ.

MoveZ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,392.91, dengan suplai yang beredar 390.00M MOVEZ. Selama 24 jam terakhir, MOVEZ diperdagangkan antara $ 0.00001733 (low) dan $ 0.00001907 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04790956, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOVEZ bergerak +0.83% dalam satu jam terakhir dan +4.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MoveZ (MOVEZ)

Kapitalisasi Pasar $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 94.78K$ 94.78K $ 94.78K Suplai Peredaran 390.00M 390.00M 390.00M Total Suplai 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MoveZ saat ini adalah $ 7.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOVEZ adalah 390.00M, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 94.78K.