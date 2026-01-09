Berapa harga saat ini dari NEAR Intents Bridged USDT?

Harga langsung dari NEAR Intents Bridged USDT (USDT) adalah Rp16769.306003650200000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi NEAR Intents Bridged USDT di pasar?

NEAR Intents Bridged USDT saat ini berada pada peringkat pasar #3400, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp24286056453.390600000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari USDT?

Jumlah token yang beredar dari USDT adalah 1448244.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari NEAR Intents Bridged USDT?

Dalam 24 jam terakhir, NEAR Intents Bridged USDT diperdagangkan dalam kisaran Rp16710.866934795000000 (terendah 24 jam) hingga Rp16946.657481600000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak NEAR Intents Bridged USDT dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

NEAR Intents Bridged USDT mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp17232.464205000000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp16274.00295199800000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan USDT hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk NEAR Intents Bridged USDT?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.27% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Near Protocol Ecosystem,Bridged USDT,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.