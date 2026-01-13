Harga Neuro Paranoid Hari Ini

Harga live Neuro Paranoid (NEURO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEURO ke USD saat ini adalah $ 0 per NEURO.

Neuro Paranoid saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,238.29, dengan suplai yang beredar 999.19M NEURO. Selama 24 jam terakhir, NEURO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00119131, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NEURO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Neuro Paranoid (NEURO)

Kapitalisasi Pasar $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Suplai Peredaran 999.19M 999.19M 999.19M Total Suplai 999,187,522.573666 999,187,522.573666 999,187,522.573666

