Harga NFTify Hari Ini

Harga live NFTify (N1) hari ini adalah $ 0.00241377, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi N1 ke USD saat ini adalah $ 0.00241377 per N1.

NFTify saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,149, dengan suplai yang beredar 20.36M N1. Selama 24 jam terakhir, N1 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.220832, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00123037.

Dalam kinerja jangka pendek, N1 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NFTify (N1)

Kapitalisasi Pasar $ 49.15K$ 49.15K $ 49.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 482.75K$ 482.75K $ 482.75K Suplai Peredaran 20.36M 20.36M 20.36M Total Suplai 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

