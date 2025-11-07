BursaDEX+
Harga live Novem Pro hari ini adalah 0.410643 USD. Lacak informasi harga aktual NVM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NVM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Novem Pro hari ini adalah 0.410643 USD. Lacak informasi harga aktual NVM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NVM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NVM

Info Harga NVM

Penjelasan NVM

Whitepaper NVM

Situs Web Resmi NVM

Tokenomi NVM

Prakiraan Harga NVM

Logo Novem Pro

Harga Novem Pro (NVM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NVM ke USD:

$0.410643
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Novem Pro (NVM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:34:13 (UTC+8)

Informasi Harga Novem Pro (NVM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.410573
Low 24 Jam
$ 0.410854
High 24 Jam

$ 0.410573
$ 0.410854
$ 0.973843
$ 0.01890379
-0.01%

-0.04%

+0.12%

+0.12%

Harga aktual Novem Pro (NVM) adalah $0.410643. Selama 24 jam terakhir, NVM diperdagangkan antara low $ 0.410573 dan high $ 0.410854, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNVM adalah $ 0.973843, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01890379.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NVM telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, -0.04% selama 24 jam, dan +0.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Novem Pro (NVM)

$ 89.74M
--
$ 89.74M
218.54M
218,541,041.1203435
Kapitalisasi Pasar Novem Pro saat ini adalah $ 89.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NVM adalah 218.54M, dan total suplainya sebesar 218541041.1203435. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 89.74M.

Riwayat Harga Novem Pro (NVM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Novem Pro ke USD adalah $ -0.0001907001073767.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Novem Pro ke USD adalah $ +0.0001176081.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Novem Pro ke USD adalah $ +0.0002095921.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Novem Pro ke USD adalah $ +0.00025492983646266.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001907001073767-0.04%
30 Days$ +0.0001176081+0.03%
60 Hari$ +0.0002095921+0.05%
90 Hari$ +0.00025492983646266+0.06%

Apa yang dimaksud dengan Novem Pro (NVM)

The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Novem Pro (NVM)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Novem Pro (USD)

Berapa nilai Novem Pro (NVM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Novem Pro (NVM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Novem Pro.

Cek prediksi harga Novem Pro sekarang!

NVM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Novem Pro (NVM)

Memahami tokenomi Novem Pro (NVM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NVM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Novem Pro (NVM)

Berapa nilai Novem Pro (NVM) hari ini?
Harga live NVM dalam USD adalah 0.410643 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NVM ke USD saat ini?
Harga NVM ke USD saat ini adalah $ 0.410643. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Novem Pro?
Kapitalisasi pasar NVM adalah $ 89.74M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NVM?
Suplai beredar NVM adalah 218.54M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NVM?
NVM mencapai harga ATH sebesar 0.973843 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NVM?
NVM mencapai harga ATL 0.01890379 USD.
Berapa volume perdagangan NVM?
Volume perdagangan 24 jam live NVM adalah -- USD.
Akankah harga NVM naik lebih tinggi tahun ini?
NVM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NVM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:34:13 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Novem Pro (NVM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

