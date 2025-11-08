Harga OmniTensor Hari Ini

Harga live OmniTensor (OMNIT) hari ini adalah $ 0.00003866, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OMNIT ke USD saat ini adalah $ 0.00003866 per OMNIT.

OmniTensor saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,369.46, dengan suplai yang beredar 397.52M OMNIT. Selama 24 jam terakhir, OMNIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00232157, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002739.

Dalam kinerja jangka pendek, OMNIT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OmniTensor (OMNIT)

Kapitalisasi Pasar $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K Suplai Peredaran 397.52M 397.52M 397.52M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OmniTensor saat ini adalah $ 15.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OMNIT adalah 397.52M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.66K.