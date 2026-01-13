Berapa harga saat ini dari ORBIT?

ORBIT diperdagangkan pada Rp6.7488536506986000, mengalami pergerakan harga sebesar -4.31% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari ORBIT adalah Rp3168.490761879156000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp6.71751848397294000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan GRIFT hari ini?

Market capitalization berada pada Rp5936733732.861414000, menempatkan aset ini di peringkat #5131 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar ORBIT?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan GRIFT.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 879663033.523305 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa ORBIT termasuk?

ORBIT merupakan bagian dari klasifikasi Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,DeFAI, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai GRIFT?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan GRIFT memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.