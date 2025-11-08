Harga OrionPay Hari Ini

Harga live OrionPay (ORION) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORION ke USD saat ini adalah -- per ORION.

OrionPay saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,388.96, dengan suplai yang beredar 963.46M ORION. Selama 24 jam terakhir, ORION diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ORION bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OrionPay (ORION)

Kapitalisasi Pasar $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K Suplai Peredaran 963.46M 963.46M 963.46M Total Suplai 963,462,307.66699 963,462,307.66699 963,462,307.66699

Kapitalisasi Pasar OrionPay saat ini adalah $ 7.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORION adalah 963.46M, dan total suplainya sebesar 963462307.66699. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.39K.