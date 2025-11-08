Harga Papu Token Hari Ini

Harga live Papu Token (PAPU) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PAPU ke USD saat ini adalah -- per PAPU.

Papu Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,018.59, dengan suplai yang beredar 33.35T PAPU. Selama 24 jam terakhir, PAPU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PAPU bergerak +2.61% dalam satu jam terakhir dan -6.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Papu Token (PAPU)

Kapitalisasi Pasar $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K Suplai Peredaran 33.35T 33.35T 33.35T Total Suplai 33,346,837,104,101.668 33,346,837,104,101.668 33,346,837,104,101.668

