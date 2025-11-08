Harga PILSO OS Hari Ini

Harga live PILSO OS (PILSO) hari ini adalah $ 0.00020901, dengan perubahan 0.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PILSO ke USD saat ini adalah $ 0.00020901 per PILSO.

PILSO OS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,187.3, dengan suplai yang beredar 82.23M PILSO. Selama 24 jam terakhir, PILSO diperdagangkan antara $ 0.00020774 (low) dan $ 0.00020774 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.005568, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00020774.

Dalam kinerja jangka pendek, PILSO bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan -11.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PILSO OS (PILSO)

Kapitalisasi Pasar $ 17.19K$ 17.19K $ 17.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.90K$ 20.90K $ 20.90K Suplai Peredaran 82.23M 82.23M 82.23M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

