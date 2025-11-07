Harga Plant Hari Ini

Harga live Plant (PLANT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLANT ke USD saat ini adalah -- per PLANT.

Plant saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 81,607, dengan suplai yang beredar 999.99M PLANT. Selama 24 jam terakhir, PLANT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00234174, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PLANT bergerak +0.95% dalam satu jam terakhir dan -19.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Plant (PLANT)

Kapitalisasi Pasar $ 81.61K$ 81.61K $ 81.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 81.61K$ 81.61K $ 81.61K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,994,253.242632 999,994,253.242632 999,994,253.242632

Kapitalisasi Pasar Plant saat ini adalah $ 81.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLANT adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999994253.242632. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.61K.