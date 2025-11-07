Harga Plume Staked ETH Hari Ini

Harga live Plume Staked ETH (PETH) hari ini adalah $ 3,238.19, dengan perubahan 1.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PETH ke USD saat ini adalah $ 3,238.19 per PETH.

Plume Staked ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 149,959, dengan suplai yang beredar 46.31 PETH. Selama 24 jam terakhir, PETH diperdagangkan antara $ 3,153.29 (low) dan $ 3,306.67 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,947.99, sementara all-time low aset ini adalah $ 3,072.06.

Dalam kinerja jangka pendek, PETH bergerak +1.58% dalam satu jam terakhir dan -15.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Plume Staked ETH (PETH)

Kapitalisasi Pasar $ 149.96K$ 149.96K $ 149.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 149.96K$ 149.96K $ 149.96K Suplai Peredaran 46.31 46.31 46.31 Total Suplai 46.30940842709204 46.30940842709204 46.30940842709204

Kapitalisasi Pasar Plume Staked ETH saat ini adalah $ 149.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PETH adalah 46.31, dan total suplainya sebesar 46.30940842709204. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 149.96K.