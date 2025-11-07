Harga PLURcoin Hari Ini

Harga live PLURcoin (PLUR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLUR ke USD saat ini adalah -- per PLUR.

PLURcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 188,747, dengan suplai yang beredar 1.10B PLUR. Selama 24 jam terakhir, PLUR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PLUR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PLURcoin (PLUR)

Kapitalisasi Pasar $ 188.75K$ 188.75K $ 188.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M Suplai Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Total Suplai 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

